Тим Цзю: Чарло как старик, который всё время ворчит и злится

Обязательный претендент на титул WBO Тим Цзю высказался по поводу своего поединка с неоспоримым чемпионом Джермеллом Чарло.

«Я уже смирился с тем, что этот парень просто злой человек. Он как старик, который всё время ворчит и злится. Это его характер. Он набрасывается на ESPN за то, что они не включили его в рейтинг. Он набрасывается на репортёров. Он просто злой человек. Быть таким эмоциональным, как он, не очень хорошо в боксе. Так что если ты сможешь залезть ему в голову, он будет выбит из колеи.

Я бы с удовольствием провёл бой на новом футбольном стадионе в Сиднее. Но если мне придётся поехать в Америку, чтобы получить этот бой, я поеду туда, без проблем. Я бы хотел драться с ним в Лас-Вегасе, именно там всегда проходили самые крупные боксёрские события», — приводит слова Цзю BoxingScene.