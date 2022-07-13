Тим Цзю: Чарло как старик, который всё время ворчит и злится

Обязательный претендент на титул WBO Тим Цзю высказался по поводу своего поединка с неоспоримым чемпионом Джермеллом Чарло.
«Я уже смирился с тем, что этот парень просто злой человек. Он как старик, который всё время ворчит и злится. Это его характер. Он набрасывается на ESPN за то, что они не включили его в рейтинг. Он набрасывается на репортёров. Он просто злой человек. Быть таким эмоциональным, как он, не очень хорошо в боксе. Так что если ты сможешь залезть ему в голову, он будет выбит из колеи.
Я бы с удовольствием провёл бой на новом футбольном стадионе в Сиднее. Но если мне придётся поехать в Америку, чтобы получить этот бой, я поеду туда, без проблем. Я бы хотел драться с ним в Лас-Вегасе, именно там всегда проходили самые крупные боксёрские события», — приводит слова Цзю BoxingScene.
- 13 июля 2022
-
18:01
-
17:15
-
17:00
-
16:20
-
16:14
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
10:05
-
09:17
-
08:56
-
04:21
-
02:42
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:42
-
23:21
-
22:14
-
22:06
-
21:41
-
20:51
-
20:28
-
19:54
-
19:24
-
18:37
-
18:20
-
17:21
-
16:53
-
16:01
-
14:57
-
14:24