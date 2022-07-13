Соперник Бивола отреагировал на распоряжение WBA сразиться с россиянином
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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу распоряжения комитета WBA провести бой между ним и россиянином Дмитрием Биволом за титул.
«Начало было немного грустным и злым для меня. Теперь всё изменилось. Время пришло, и я буду готов к этому. Я знал, что бой состоится. Я всегда был уверен, что бой состоится, и теперь это факт. Я так взволнован. Это отличная возможность для меня. Сейчас самое время выложиться на тренировках, пора драться», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.
Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113.
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