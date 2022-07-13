Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соперник Бивола отреагировал на распоряжение WBA сразиться с россиянином

Соперник Бивола отреагировал на распоряжение WBA сразиться с россиянином
Комментарии

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу распоряжения комитета WBA провести бой между ним и россиянином Дмитрием Биволом за титул.

«Начало было немного грустным и злым для меня. Теперь всё изменилось. Время пришло, и я буду готов к этому. Я знал, что бой состоится. Я всегда был уверен, что бой состоится, и теперь это факт. Я так взволнован. Это отличная возможность для меня. Сейчас самое время выложиться на тренировках, пора драться», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113.

Опаснее Канело. Биволу предстоит защита пояса против экс-чемпиона мира из Мексики Опаснее Канело. Биволу предстоит защита пояса против экс-чемпиона мира из Мексики
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022