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Опубликован полный кард турнира Bellator 284 с участием Валентина Молдавского в соглавном

Опубликован полный кард турнира Bellator 284 с участием Валентина Молдавского в соглавном
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Стал известен полный кард турнира Bellator 284, на котором выступит российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский.

Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провёл шесть поединков, победив во всех шести. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.

Основной кард:

Нейман Грейси — Гоити Ямаучи
Валентин Молдавский — Стив Моури
Бруна Эллен — Илима-Лей Макфарлейн

Предварительный кард:

Энтони Адамс — Остин Вандерфорд
Гёкхан Сарычам — Саид Совма
Джош Хилл — Матеус Маттос
ДиАнна Беннетт — Джастин Киш
Сарваджон Хамидов — Джаред Скоггинс
Пэт Дауни — Джефф Соудер
Марк Карриер — Бейли Шёнфельдер
Митчелл Макки — Тони Ортега

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