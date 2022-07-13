Опубликован полный кард турнира Bellator 284 с участием Валентина Молдавского в соглавном

Стал известен полный кард турнира Bellator 284, на котором выступит российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский.
Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провёл шесть поединков, победив во всех шести. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.
Основной кард:
Нейман Грейси — Гоити Ямаучи
Валентин Молдавский — Стив Моури
Бруна Эллен — Илима-Лей Макфарлейн
Предварительный кард:
Энтони Адамс — Остин Вандерфорд
Гёкхан Сарычам — Саид Совма
Джош Хилл — Матеус Маттос
ДиАнна Беннетт — Джастин Киш
Сарваджон Хамидов — Джаред Скоггинс
Пэт Дауни — Джефф Соудер
Марк Карриер — Бейли Шёнфельдер
Митчелл Макки — Тони Ортега
- 13 июля 2022
-
20:53
-
19:09
-
18:01
-
17:15
-
17:00
-
16:20
-
16:14
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
10:05
-
09:17
-
08:56
-
04:21
-
02:42
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:42
-
23:21
-
22:14
-
22:06
-
21:41
-
20:51
-
20:28
-
19:54
-
19:24
-
18:37
-
18:20
-
17:21
-
16:53
-
16:01