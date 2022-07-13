Опубликован полный кард турнира Bellator 284 с участием Валентина Молдавского в соглавном

Стал известен полный кард турнира Bellator 284, на котором выступит российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский.

Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провёл шесть поединков, победив во всех шести. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.

Основной кард:



Нейман Грейси — Гоити Ямаучи

Валентин Молдавский — Стив Моури

Бруна Эллен — Илима-Лей Макфарлейн

Предварительный кард:



Энтони Адамс — Остин Вандерфорд

Гёкхан Сарычам — Саид Совма

Джош Хилл — Матеус Маттос

ДиАнна Беннетт — Джастин Киш

Сарваджон Хамидов — Джаред Скоггинс

Пэт Дауни — Джефф Соудер

Марк Карриер — Бейли Шёнфельдер

Митчелл Макки — Тони Ортега