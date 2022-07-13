Перейра: спросите у Адесаньи, был ли он впечатлён, когда я нокаутировал его

Претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра дал комментарий по поводу чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.
«Конечно, Адесанья никогда не похвалит меня, но то, что он думает или не думает, ничего для меня не меняет. Спросите у него, был ли он впечатлён, когда я нокаутировал его. Нет? Да он больной. Если его не впечатляет это, но впечатлил собственный поединок на UFC 276 – это всё, что мне надо знать.
Вот что я скажу вам: Адесанья полностью выкладывается в боях, но иногда пускает все силы не на атаку, а на защиту, потому что это сложнее всего. То, что он делает, – защищается – и есть самое сложное в бою.
Он разносторонний парень. Вы видели, что грэпплеры, которые дрались с ним, ничего не показали, потому что Адесанья отличается от других, он хорош.
Люди смотрят мои бои и знают, что поединок с Адесаньей будет хорошим. Люди видели, как проходили мои прошлые схватки с ним, даже первая, которую я выиграл не нокаутом, а решением, понравилась всем. Это будет отличный бой, чувак», — приводит слова Перейры Sportskeeda.
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