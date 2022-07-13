«Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься». Пол вновь обратился к Макгрегору

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, выступил с очередным обращением к ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.

«Конор, Конор, Конор – в «Твиттере» ты появляешься гораздо чаще, чем в октагоне. Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки. Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься. У тебя сбились все приоритеты. Отложи бутылку в сторону и возвращайся к боям. Ты не выигрывал уже пять лет, а твоя последняя победа была над Ковбоем, который после встречи с тобой так и не смог прервать череду поражений.



В своем твите ты говоришь, что я пустое место. Ну, ты прав. Я обычный парень из Огайо – я действительно “никто”. Но давай вспомним твой шестой бой – на арене было два человека. Я же свой шестой бой проведу в Мекке бокса – в Мэдисон Сквер Гарден. И я знаю, что ты будешь следить за этой схваткой, малыш.



Ты многое про меня говоришь, но я делюсь миллионами долларов с бойцами, которым не доплачивают, пока ты делишь шлюх с Даной Уайтом. Упс, прости Конор. Я знаю, что твоя пиар-команда пытается скрыть то видео. Не стоило тебе нарываться на меня. Это моя игра. В городе новый король. Я теперь здесь всем управляю.



Восполни дефицит кальция, прекрати ломать кости и давай выйдем на ринг и сделаем 200 миллионов долларов. Конор, что бы ты ни говорил, мы не на одном уровне. Я сам себе босс. Да, бой с Мейевезером принес 100 миллионов, но Дана забрал у тебя половину этой суммы. Не забывай, что ты постоянно теряешь половину своих денег.



Бросай пить, удаляй «Твиттер», возвращайся на ринг и заткни свой рот, иначе я приду и сам тебе мозги вправлю. Не шути со мной, Конор», — приводит слова Пола MMA Junkie.