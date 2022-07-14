Ян Блахович отреагировал на намерение Камару Усмана подняться в полутяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович высказался по поводу чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана.

«Если не Иржи Прохазка подерётся со мной, то почему не он? Все уходили с арены, и мы пересеклись. Не знаю, как это произошло, это просто случилось. Он достаточно крупный парень, и это неплохая перспектива для меня. Конечно, он мог бы добиться успеха в полутяжёлом весе, только не со мной. Если бы он дрался со мной, он бы проиграл», — приводит слова Блаховича BJPenn.

В своём следующем бою на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), Усман проведёт реванш с британцем Леоном Эдвардсом (2). Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда единогласным решением победил нигериец.