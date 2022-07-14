Конор Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам

Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о том, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях вернулся к полноценному тренировочному процессу.

«Конор вернулся в зал, он здоров и может проводить полноценные тренировки по ММА, включающие все аспекты смешанных единоборств. Мы с ним отлично поборолись, провели несколько сессий, чего не делали с тех пор, как он готовился к своему последнему поединку.

Его появление стало полным сюрпризом и воодушевило весь зал. У нас как раз занимался класс по джиу-джитсу, любители и обычные граждане, начавшие тренироваться совсем недавно, и тут вдруг заходит Конор – конечно, все сразу воодушевились, потому что его энергию чувствуют все. Было здорово видеть, как на молодых ребят действует его присутствие», — приводит слова Каваны TheMAClife.