Тим Цзю: бой с Чарло не пройдёт полную дистанцию

Обязательный претендент на титул WBO Тим Цзю дал комментарий по поводу своего поединка с абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло.
«Для меня непонятно, как я могу быть андердогом в этом бою. Люди могут сомневаться во мне сколько угодно, эксперты могут говорить, что хотят. Когда мы выходим на ринг, остаются только я и он. Я иду на охоту с копьём. А копьё — это мои две руки. Я бы сказал, что в любом случае очень мотивирован. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне: «Ты не можешь этого сделать». Я знаю, на что способен. Я вижу этого парня, он хороший боец, он добился этого, он был чемпионом мира с тех пор, как я стал профессионалом. Но теперь новая эра. Я и есть новая эра.
Сейчас я иду на охоту. Он называет себя львом, но я охочусь на льва. Будет много напряжения, это будет большая подготовка, большой бой. У каждого есть слабость, у каждого есть слабые места, и всё дело в том, чтобы использовать это. Подготовка к этому будет ключевой, мой настрой — ключевой. План игры должен быть на 100 процентов точным, и так оно и будет. Если я всё сделаю правильно, бой не пройдёт полную дистанцию», — приводит слова Цзю BoxingScene.
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