Агапова выбыла из турнира UFC

Боец из Казахстана Мария Агапова не сможет принять участие в турнире UFC 30 июля из-за травмы колена, сообщает MMA Fighting.

Её соперницей должна была стать представительница Южной Кореи Джи Ён Ким. Вместо Агаповой на турнире выступит панамская спортсменка Джозелин Эдвардс.

В последнем бою Агапова потерпела поражение сабмишеном от украинки Марины Мороз в предварительном карде турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (США), проходившем на «Ти-Мобайл Арене».



Напомним, Мороз и Агапова являются бывшими коллегами по American Top Team. После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне. В результате бой продлился два раунда и завершился победой Мороз сабмишеном.