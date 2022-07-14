Агапова выбыла из турнира UFC
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Боец из Казахстана Мария Агапова не сможет принять участие в турнире UFC 30 июля из-за травмы колена, сообщает MMA Fighting.
Её соперницей должна была стать представительница Южной Кореи Джи Ён Ким. Вместо Агаповой на турнире выступит панамская спортсменка Джозелин Эдвардс.
В последнем бою Агапова потерпела поражение сабмишеном от украинки Марины Мороз в предварительном карде турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (США), проходившем на «Ти-Мобайл Арене».
Напомним, Мороз и Агапова являются бывшими коллегами по American Top Team. После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне. В результате бой продлился два раунда и завершился победой Мороз сабмишеном.
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