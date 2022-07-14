Стали известны все участники турнира TOP DOG FC 15

16 июля в Москве в «Вегас Сити Холл» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. Мероприятие начнётся в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир турнира можно будет увидеть на телеканале UDAR.



Главным событием вечера станет противостояние двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста.

Соглавным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Фёдоровым (шесть побед, два поражения) и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым (три победы, одно поражение). Поединок пройдёт в полутяжёлой весовой категории.



В третьем по важности бою сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG. Бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула встретится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой «Урагана» раздельным решением судей.





Предварительные бои



Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян

Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян

Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов

Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов

Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев



Основной кард



Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов

Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов

Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичёв

Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орёл» Особов

Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев

Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников

Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин

Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Фёдоров

Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов