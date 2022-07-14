Стали известны все участники турнира TOP DOG FC 15

16 июля в Москве в «Вегас Сити Холл» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. Мероприятие начнётся в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир турнира можно будет увидеть на телеканале UDAR.
Главным событием вечера станет противостояние двух чемпионов мира по кикбоксингу — Владислава Туйнова и Павла Шелеста.
Соглавным событием вечера станет противостояние между бывшим чемпионом в среднем весе Максимом «ВДВ» Фёдоровым (шесть побед, два поражения) и обладателем перстня «Нокаут года — 2021» Марселем Хановым (три победы, одно поражение). Поединок пройдёт в полутяжёлой весовой категории.
В третьем по важности бою сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG. Бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула встретится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой «Урагана» раздельным решением судей.
Предварительные бои
Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян
Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Давид «Ошаканец» Аветисян
Кантемир Калажоков — Амин «Красавчик» Газимагомедов
Максим «Мако» Савушкин — Нуцалхан «Кураж» Магомедов
Марат «Хардстайлер» Хыдыров — Иса «Палач» Бегаев
Основной кард
Матвей «Южный» Тикиджиев — Денис «Царевич» Романов
Владислав «Мажор» Соболев — Андрей «Веном» Борисов
Эмин «Немой» Рахиб — Олег «Фомич» Фомичёв
Умар «Костолом» Муртазалиев — Валерий «Орёл» Особов
Артур «Король» Свиридов — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев
Евгений «Шиша» Шишков — Алексей «Мельник» Мельников
Денис «Ураган» Дула — Валерий Заботин
Марсель Ханов — Макс «ВДВ» Фёдоров
Павел «Берсерк» Шелест — Владислав «Орловский Бриллиант» Туйнов
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