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А. Емельяненко показал, как он тренируется на природе

А. Емельяненко показал, как он тренируется на природе
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своих социальных сетях разместил новое видео, на котором показал свою тренировку в лесу.

В настоящее время Емельяненко усиленно готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Их бой должен состояться в сентябре. В последнем бою, напомним, Александр встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени и проходило на голых кулаках. Победу решением судей добыл Емельяненко. После этого в боях Александр не участвовал.

Ранее Емельяненко объяснил, почему документальный фильм о нём не был показан в официальных источниках и выставлен на продажу в частную коллекцию.

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