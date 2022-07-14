Нуньес высказалась по поводу реванша с Пеньей

Боец ММА Аманда Нуньес высказалась по поводу подготовки к бою-реваншу с Джулианной Пеньей.

«Я придерживаюсь практически того же графика, что у меня был, когда я стала двойной чемпионкой. Я лишь добавила в подготовку кое-что новое, внесла несколько изменений. Всё идет просто отлично. У меня нет никаких травм, я здорова на все сто процентов, и это очень важно, потому что травмы всегда меня беспокоили, но сейчас я смогу провести полноценный тренировочный лагерь.



Я рада, что перешла в новый зал. И чтобы мне было легче, на верхнем этаже у меня есть место, где я могу отдохнуть. Мне не нужно ездить из зала домой, а затем обратно в зал. После утренней тренировки я остаюсь у себя в студии. У меня есть кухня и зал для отдыха. Очень удобно иметь место, где можно расслабиться в перерыве между тренировками. У меня есть все условия, чтобы набрать хорошую форму для предстоящего боя», — приводит слова Нуньес Sportskeeda.