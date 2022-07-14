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Участник главного боя Eagle FC не смог вылететь на турнир из-за долга по кредиту

Участник главного боя Eagle FC не смог вылететь на турнир из-за долга по кредиту
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Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов не смог вовремя вылететь на турнир EFC 48 в Актау (Казахстан), сообщает «Матч ТВ».

Боец не смог вылететь из страны — во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Внуково его уведомили о запрете на вылет. Причиной отказа в вылете стала неоплаченная задолженность по кредиту в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, Хирамагомедов на турнире должен оспаривать временный титул в категории до 84 кг в поединке с Дауреном Ермековым. Этот бой должен стать главным на турнире.

Всего на счету Хирамагомедова 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения.

Его соперник в 20 боях одержал 15 побед и потерпел 125 поражений.

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