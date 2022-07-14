Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв рассказал, как ему предлагали бой с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв рассказал, как ему предлагали бой с соотечественником Александром Емельяненко.



«Так получилось, что он хотел сделать турнир в Москве. И из-за того, что в 77 кг была стагнация и не понимали, что происходит, с кем драться. Он говорит мне: «С Сашей [Емельяненко] не хочешь подраться?». Подраться я с ним могу, мне не страшно, просто зачем это нужно? Ну и начались непонятные переговоры. В то же время у Сантоса слетел соперник, Гусейнов, кажется. Они поставили его с Сашей, и Сантос успешно финишировал», — сказал Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



