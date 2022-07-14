Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв рассказал, как ему предлагали бой с А. Емельяненко

Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв рассказал, как ему предлагали бой с А. Емельяненко
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв рассказал, как ему предлагали бой с соотечественником Александром Емельяненко.

«Так получилось, что он хотел сделать турнир в Москве. И из-за того, что в 77 кг была стагнация и не понимали, что происходит, с кем драться. Он говорит мне: «С Сашей [Емельяненко] не хочешь подраться?». Подраться я с ним могу, мне не страшно, просто зачем это нужно? Ну и начались непонятные переговоры. В то же время у Сантоса слетел соперник, Гусейнов, кажется. Они поставили его с Сашей, и Сантос успешно финишировал», — сказал Бикрёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

«Выиграл у Емельяненко — побил старого алкаша». Горячее интервью с чемпионом Fight Nights «Выиграл у Емельяненко — побил старого алкаша». Горячее интервью с чемпионом Fight Nights
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022