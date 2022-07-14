«Здесь всё хорошо, и не вижу смысла газовать туда». Чемпион Fight Nights Бикрёв — о UFC

Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о своём потенциальном переходе в UFC.
«Я, наверное, отвечу сейчас, как Мариф Пираев: здесь всё хорошо, и не вижу смысла газовать туда. Сейчас это не так актуально, как раньше. Политика изменилась, попадают туда какие-то непонятные бойцы.
И я не вижу, что там какой-то запредельный уровень. Много товарищей там отрабатывают номер за деньги. Когда меня спрашивают, я всегда говорю, что мне гораздо почётнее быть чемпионом в России, чем драться за границей ради непонятных перспектив», — сказал Бикрёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.
Бикрёв провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 13 побед, трижды потерпел поражение, и ещё один бой был признан несостоявшимся.
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