Муслим Салихов оценил шансы Чимаева на чемпионство в UFC

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов оценил шансы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева выиграть титул в UFC, победив в поединке с Камару Усманом.



«Я считаю, что Чимаев может победить Усмана. Не говорю, что он сто процентов выиграет, но шансы есть. У Хамзата очень хорошая борьба и контроль на полу, а в стойке он Бёрнса перебил. Думаю, стиль Хамзата неудобен для Усмана. Чимаев мощный и большой, Усману будет не так легко контролировать его у сетки», — приводит слова Салихова «РБ Спорт».



Напомним, Чимаев пока не узнал имя следующего соперника в UFC. Не так давно президент американского промоушена Дана Уайт говорил, что сейчас лига не может предложить ему бой, но работает над этим вопросом. При этом сам Хамзат недавно заявлял, что хотел бы подраться с представителем Бразилии Алексом Перейрой.



В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он праздновал победы.