«Маловато популяризируется». Бикрёв — о вкладе Шлеменко и Исмаилова в развитие ММА

Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о вкладе Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова в популяризацию ММА.



«Маловато популяризируется. Я вижу, что они только деньги зарабатывают и вызывают интерес к своей персоне. Но это никак не про популяризацию спорта. Это чисто работа на свой бренд на поле ММА, но ни в коем случае не нарративом. Ну, может быть, развитием можно назвать то, что Саша проводит свои турниры, это да.



А то, что Мага ходит по всем шоу и там везде как блогер берёт микрофон, выступает как ринг-анонсер и комментатор — просто подогревает интерес к местечковым мероприятиям своей персоной, но не более того. Ну и сам зарабатывает деньги, потому что каждый его приход оплачивается», — сказал Бикрёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.