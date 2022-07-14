«Маловато популяризируется». Бикрёв — о вкладе Шлеменко и Исмаилова в развитие ММА

Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о вкладе Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова в популяризацию ММА.
«Маловато популяризируется. Я вижу, что они только деньги зарабатывают и вызывают интерес к своей персоне. Но это никак не про популяризацию спорта. Это чисто работа на свой бренд на поле ММА, но ни в коем случае не нарративом. Ну, может быть, развитием можно назвать то, что Саша проводит свои турниры, это да.
А то, что Мага ходит по всем шоу и там везде как блогер берёт микрофон, выступает как ринг-анонсер и комментатор — просто подогревает интерес к местечковым мероприятиям своей персоной, но не более того. Ну и сам зарабатывает деньги, потому что каждый его приход оплачивается», — сказал Бикрёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.
- 14 июля 2022
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
18:01
-
16:52
-
16:24
-
15:39
-
15:04
-
14:39
-
13:57
-
13:30
-
12:24
-
11:09
-
10:35
-
09:28
-
00:09
- 13 июля 2022
-
22:51
-
22:01
-
21:42
-
20:53
-
19:09
-
18:01
-
17:15
-
17:00
-
16:20
-
16:14
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
-
12:47
-
11:49
-
10:59