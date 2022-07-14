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«Маловато популяризируется». Бикрёв — о вкладе Шлеменко и Исмаилова в развитие ММА

«Маловато популяризируется». Бикрёв — о вкладе Шлеменко и Исмаилова в развитие ММА
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о вкладе Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова в популяризацию ММА.

«Маловато популяризируется. Я вижу, что они только деньги зарабатывают и вызывают интерес к своей персоне. Но это никак не про популяризацию спорта. Это чисто работа на свой бренд на поле ММА, но ни в коем случае не нарративом. Ну, может быть, развитием можно назвать то, что Саша проводит свои турниры, это да.

А то, что Мага ходит по всем шоу и там везде как блогер берёт микрофон, выступает как ринг-анонсер и комментатор — просто подогревает интерес к местечковым мероприятиям своей персоной, но не более того. Ну и сам зарабатывает деньги, потому что каждый его приход оплачивается», — сказал Бикрёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.

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