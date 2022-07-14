Тилл: нахожусь в состоянии Тайсона Фьюри, когда он был в депрессии
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Британский боец UFC Даррен Тилл высказался о череде неудачных выступлений.
«Это очень разочаровывающий этап карьеры. Британские бойцы хорошо себя показывают, я рад за них. Но я недоволен собой. Я знаю, на что способен, я могу быть лучшим. Период сейчас так себе. Я в низшей точке. Все говорят: «Он опять снялся». Я отвечаю: «Приходи в зал, я тебя уничтожу».
Но я сейчас нахожусь в состоянии Тайсона Фьюри, когда он был в депрессии. Да, я не пью и не употребляю наркотики, но чувствую себя ужасно», — приводит слова Тилла Sportskeeda.
Даррен потерпел четыре поражения в последних пяти поединках. Кроме того, Тилл получил травму и был вынужден сняться с боя против Джека Херманссона на турнире UFC в Лондоне.
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