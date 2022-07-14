Ортега: как, чёрт побери, Волкановски выбрался из «гильотины»?

Боец UFC Брайан Ортега вспомнил чемпионский бой в полусреднем весе с Александром Волкановски.



«Я пересматривал наш бой снова и снова, думая, как, чёрт побери, этот человек выбрался из удушающего? Буду честен с вами: я уже был на вершине празднования. Он оказался в «гильотине», а я думал, что скоро стану чемпионом. Я просто ждал, пока он сдастся, но этого так и не произошло. Он вышел из «гильотины», а я чувствовал себя очень дерьмово», — приводит слова Брайана Ортеги MMAFighting.



Бой Волкановски и Ортеги прошёл 25 сентября 2021 года и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

Напомним, Брайан в следующем поединке встретится с Яиром Родригесом. Ранее Ортега выразил желание провести реванш с Волкановски.