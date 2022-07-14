Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ортега: как, чёрт побери, Волкановски выбрался из «гильотины»?

Ортега: как, чёрт побери, Волкановски выбрался из «гильотины»?
Комментарии

Боец UFC Брайан Ортега вспомнил чемпионский бой в полусреднем весе с Александром Волкановски.

«Я пересматривал наш бой снова и снова, думая, как, чёрт побери, этот человек выбрался из удушающего? Буду честен с вами: я уже был на вершине празднования. Он оказался в «гильотине», а я думал, что скоро стану чемпионом. Я просто ждал, пока он сдастся, но этого так и не произошло. Он вышел из «гильотины», а я чувствовал себя очень дерьмово», — приводит слова Брайана Ортеги MMAFighting.

Бой Волкановски и Ортеги прошёл 25 сентября 2021 года и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

Напомним, Брайан в следующем поединке встретится с Яиром Родригесом. Ранее Ортега выразил желание провести реванш с Волкановски.

Новость по теме
Родригес заявил, что в UFC ему пообещали титульный бой в случае победы над Ортегой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022