Ортега: как, чёрт побери, Волкановски выбрался из «гильотины»?
Поделиться
Боец UFC Брайан Ортега вспомнил чемпионский бой в полусреднем весе с Александром Волкановски.
«Я пересматривал наш бой снова и снова, думая, как, чёрт побери, этот человек выбрался из удушающего? Буду честен с вами: я уже был на вершине празднования. Он оказался в «гильотине», а я думал, что скоро стану чемпионом. Я просто ждал, пока он сдастся, но этого так и не произошло. Он вышел из «гильотины», а я чувствовал себя очень дерьмово», — приводит слова Брайана Ортеги MMAFighting.
Бой Волкановски и Ортеги прошёл 25 сентября 2021 года и завершился победой Алекса единогласным решением судей.
Напомним, Брайан в следующем поединке встретится с Яиром Родригесом. Ранее Ортега выразил желание провести реванш с Волкановски.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
23:06
-
22:00
-
20:55
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
18:01
-
16:52
-
16:24
-
15:39
-
15:04
-
14:39
-
13:57
-
13:30
-
12:24
-
11:09
-
10:35
-
09:28
-
00:09
- 13 июля 2022
-
22:51
-
22:01
-
21:42
-
20:53
-
19:09
-
18:01
-
17:15
-
17:00
-
16:20
-
16:14
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
Партнерский контент