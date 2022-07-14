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Шон Портер рассказал, как Джошуа может одолеть Усика

Шон Портер рассказал, как Джошуа может одолеть Усика
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Двукратный чемпион мира Шон Портер поделился мнением о поединке Александра Усика и Энтони Джошуа.

«Думаю, пребывание Роберта Гарсии в углу сработает, потому что Джошуа должен быть агрессивен в этом бою. Если он будет оставаться агрессивным, то сможет победить Усика. Он большой, у него есть навыки. Я не думаю, что он сумел правильно воспользоваться своими габаритами в первом поединке. Пытаясь показать мастерство, Джошуа сдерживал свою атаку и не мог использовать габариты. Для Энтони важно всё собрать воедино. Ему нужно агрессивничать, не бояться ударов и при этом использовать габариты», — рассказал Портер в интервью KO Artist Sports.

Напомним, чемпионский бой супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В ночь на 26 сентября 2021 года Усик победил Джошуа в 12-раундовом бою и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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