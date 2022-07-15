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«Жаль, что никогда не встретимся». Яир Родригес — об уходе Магомедшарипова

«Жаль, что никогда не встретимся». Яир Родригес — об уходе Магомедшарипова
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Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес высказался о решении россиянина Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

«Вообще, я думал, что он уже давно закончил с боями. Так что я не удивился, когда услышал, что он официально завязал. Жаль, что нам так и не удалось встретиться. Мы много чего сказали в адрес друг друга, но у меня нет к нему никакой неприязни. Желаю ему всего самого наилучшего и надеюсь, что он здоров.

Надеюсь, в его жизни всё будет хорошо. Жаль, что мы так и не сделали то, что планировали», — приводит слова Родригеса BJPenn.

Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.

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