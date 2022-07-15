«Жаль, что никогда не встретимся». Яир Родригес — об уходе Магомедшарипова

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес высказался о решении россиянина Забита Магомедшарипова завершить карьеру.
«Вообще, я думал, что он уже давно закончил с боями. Так что я не удивился, когда услышал, что он официально завязал. Жаль, что нам так и не удалось встретиться. Мы много чего сказали в адрес друг друга, но у меня нет к нему никакой неприязни. Желаю ему всего самого наилучшего и надеюсь, что он здоров.
Надеюсь, в его жизни всё будет хорошо. Жаль, что мы так и не сделали то, что планировали», — приводит слова Родригеса BJPenn.
Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.
- 15 июля 2022
-
00:55
- 14 июля 2022
-
23:06
-
22:00
-
20:55
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
18:01
-
16:52
-
16:24
-
15:39
-
15:04
-
14:39
-
13:57
-
13:30
-
12:24
-
11:09
-
10:35
-
09:28
-
00:09
- 13 июля 2022
-
22:51
-
22:01
-
21:42
-
20:53
-
19:09
-
18:01
-
17:15
-
17:00
-
16:20
-
16:14
-
15:19
-
15:05
-
14:40
-
14:15