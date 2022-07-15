«Эта горилла схватила меня за шею». Тренер Макгрегора — о жёстком спарринге с Конором

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, рассказал о спарринге со своим подопечным.



«Я не знаю, заметны ли на видео несколько царапин и отметин на моём лбу. Он появился совершенно неожиданно. Этот парень схватил меня за шею, и я получил пару ударов от этой огромной гориллы. Мы отлично повозились. Думаю, это был буквально мой первый раз, когда я боролся с ним с момента его подготовки к последнему бою. Теперь он снова здоров и может заниматься всеми аспектами тренировок по ММА», — сказал Кавана в интервью на канале TheMacLife в YouTube.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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