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«Не смейте трогать моё лицо». Яир Родригес объяснил, почему не спаррингует перед боями

«Не смейте трогать моё лицо». Яир Родригес объяснил, почему не спаррингует перед боями
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Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес признался, что перестал проводить спарринги перед поединками.

«Я не спаррингую, и это то, о чём я говорю уже много лет. Я рассказал о своей позиции тренерам и партнёрам по тренировкам и теперь всегда им говорю: «Не смейте трогать моё лицо. Если вы ударите меня, я ударю вас». Ведь так и случаются травмы. А я в этом не заинтересован. Я не заинтересован в том, чтобы получать удары во время тренировок. За это мне не платят. Я получаю деньги за бои, когда оказываюсь в октагоне.

Я стараюсь беречь свою голову. И вообще я стал намного больше внимания уделять телу, укреплять его. Для этого я работаю с большим весом и улучшаю физическую форму таким образом, чтобы не слишком сильно изнашивать организм», — приводит слова Родригеса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.

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