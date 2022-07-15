«Не смейте трогать моё лицо». Яир Родригес объяснил, почему не спаррингует перед боями

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес признался, что перестал проводить спарринги перед поединками.



«Я не спаррингую, и это то, о чём я говорю уже много лет. Я рассказал о своей позиции тренерам и партнёрам по тренировкам и теперь всегда им говорю: «Не смейте трогать моё лицо. Если вы ударите меня, я ударю вас». Ведь так и случаются травмы. А я в этом не заинтересован. Я не заинтересован в том, чтобы получать удары во время тренировок. За это мне не платят. Я получаю деньги за бои, когда оказываюсь в октагоне.



Я стараюсь беречь свою голову. И вообще я стал намного больше внимания уделять телу, укреплять его. Для этого я работаю с большим весом и улучшаю физическую форму таким образом, чтобы не слишком сильно изнашивать организм», — приводит слова Родригеса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.