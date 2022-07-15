«Не смейте трогать моё лицо». Яир Родригес объяснил, почему не спаррингует перед боями

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес признался, что перестал проводить спарринги перед поединками.
«Я не спаррингую, и это то, о чём я говорю уже много лет. Я рассказал о своей позиции тренерам и партнёрам по тренировкам и теперь всегда им говорю: «Не смейте трогать моё лицо. Если вы ударите меня, я ударю вас». Ведь так и случаются травмы. А я в этом не заинтересован. Я не заинтересован в том, чтобы получать удары во время тренировок. За это мне не платят. Я получаю деньги за бои, когда оказываюсь в октагоне.
Я стараюсь беречь свою голову. И вообще я стал намного больше внимания уделять телу, укреплять его. Для этого я работаю с большим весом и улучшаю физическую форму таким образом, чтобы не слишком сильно изнашивать организм», — приводит слова Родригеса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.
- 15 июля 2022
-
11:27
-
11:12
-
10:48
-
10:13
-
09:58
-
09:28
-
09:19
-
08:09
-
07:45
-
06:59
-
00:55
- 14 июля 2022
-
23:06
-
22:00
-
20:55
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
18:01
-
16:52
-
16:24
-
15:39
-
15:04
-
14:39
-
13:57
-
13:30
-
12:24
-
11:09
-
10:35
-
09:28
-
00:09
- 13 июля 2022
-
22:51
-
22:01
-
21:42
-
20:53