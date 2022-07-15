«Продолжаем набирать форму». А. Емельяненко показал тренировку на груше. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продемонстрировал, как набирает физическую форму. Соответствующее видео Александр разместил в своём телеграм-канале.
«Продолжаем набирать форму», — подписал видеозапись Емельяненко.
Александр Емельяненко: продолжаем набирать форму:
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу праздновал Монсон.
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