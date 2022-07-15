Хабиб Нурмагомедов: жизнь заносила меня ещё в те дебри

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутку объяснил, откуда он знает большое количество интересных историй. Соответствующий пост Хабиб разместил в своих социальных сетях



«Это жизнь меня заносила ещё в те дебри», — написал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Хабиб показал, как накачать плечи: