Хабиб Нурмагомедов: жизнь заносила меня ещё в те дебри

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутку объяснил, откуда он знает большое количество интересных историй. Соответствующий пост Хабиб разместил в своих социальных сетях
«Это жизнь меня заносила ещё в те дебри», — написал Нурмагомедов.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Хабиб показал, как накачать плечи:
- 15 июля 2022
-
11:27
-
11:12
-
10:48
-
10:13
-
09:58
-
09:28
-
09:19
-
08:09
-
07:45
-
06:59
-
00:55
- 14 июля 2022
-
23:06
-
22:00
-
20:55
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
18:01
-
16:52
-
16:24
-
15:39
-
15:04
-
14:39
-
13:57
-
13:30
-
12:24
-
11:09
-
10:35
-
09:28
-
00:09
- 13 июля 2022
-
22:51
-
22:01
-
21:42
-
20:53