А. Емельяненко остроумно ответил на сообщение пользователя о своём тренировочном процессе

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на комментарий одного из пользователей своих социальных сетей по поводу тренировочного процесса. Ранее Александр поделился видео, показав, как работает на груше.



«Спарринги, Саша, нужны, спарринги», — написал пользователь.



«Спарринги нужны, а советчики — нет», — ответил Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Александр Емельяненко: продолжаем набирать форму: