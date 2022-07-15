Участник главного боя Eagle FC погасил штрафы и вылетит на турнир лиги Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов погасил задолженность по кредиту и сможет вылететь из России в Казахстан для участия в поединке с казахстанцем Дауреном Ермековым на совместном турнире лиги экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и Naiza. Этот бой должен стать главным на турнире. Ранее Гамзата уведомили о запрете на вылет во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Внуково. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.
«Гамзат решил проблему со штрафами. Он вылетит в Актау в пятницу в полдень», — сказал собеседник агентства.
В общей сложности в активе Хирамагомедова 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он праздновал 10 побед и потерпел два поражения.
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