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Гасанов и Фролов проведут бой за титул чемпиона ACA

Гасанов и Фролов проведут бой за титул чемпиона ACA
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Чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула, сразившись с соотечественником Артёмом Фроловым. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

Поединок запланирован на 27 августа и состоится на турнире ACA 143 в Краснодаре.

Для Гасанова (16-2), который ведёт победную серию из 12 боёв, это будет вторая защита титула, который он завоевал весной прошлого года в поединке с Николой Дипчиковым. В январе 2022 года он подтвердил чемпионство в бою с соотечественником Абдул-Рахманом Джанаевым.

На счету 30-летнего Фролова 16 побед при четырёх поражениях. Последний поединок он провёл в марте этого года, победив техническим нокаутом Рене Пессоа.

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