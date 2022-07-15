О’Мэлли объяснил свои слова в адрес Хабиба

Американский боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли во время встречи с соотечественником, известным бойцом смешанных единоборств Тони Фергюсоном, объяснился за свои слова, сказанные в адрес экс-чемпиона промоушена в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Шон заявлял, что смог бы сделать сабмишен Хабибу.



Фергюсон: привет, засранец. Слышал, ты наговорил много дряни про Хабиба.

О’Мэлли: на самом деле я сказал, что, даже если финиширую Хабиба, болельщики всё равно будут говорить «а что, если?» Мои слова были вырваны из контекста, и получилось так, будто я заявил, что могу сделать ему сабмишен.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: