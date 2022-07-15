Результаты взвешивания совместного турнира лиги Хабиба Eagle FC и Naiza

16 июля в Актау (Казахстан) состоится совместный турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle FC, принадлежащей экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, и Naiza. В главном бою спортивного шоу сразятся россиянин Гамзат Хирамагомедов и представитель Казахстана Даурен Ермеков.



Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с результатами взвешивания бойцов:

Средний вес: Даурен Ермеков (83,9 кг) — Гамзат Хирамагомедов

Средний вес: Мурад Абдурахманов (83,8 кг) — Руслан Шамилов (83,9 кг)

Легчайший вес: Ренат Хавалов (61,1 кг) — Рамазан Амаев (61 кг)

Средний вес: Шамиль Магомедов (84,4 кг) — Игорь Свирид (84,2 кг)

Промежуточный вес до 105 кг: Захар Рябов (104,4 кг) — Константин Андрейцев (96,5 кг)

Средний вес: Нуцалхан Умаханов (84,1кг) — Сергей Калинин (84,4 кг)

Промежуточный вес до 60 кг: Руслан Сариев (59,6 кг) — Кайк Аленкар (59,9 кг)

Легчайший вес: Магомед Аль-Абдулла (62,5 кг) — Аслан Утегалиев (61,7 кг)

Промежуточный вес до 80 кг: Рамазан Гасанов (80,3 кг) — Насимжон Шарипов (79,6 кг)

Тяжёлый вес: Иван Романов (112 кг) — Алан Макитов (107 кг)

Наилегчайший вес: Сыймык Элдияр Уулу (57,1) — Болат Заманбеков (57,1 кг)

Промежуточный вес до 95 кг: Магомед Гаджиясулов (94,4 кг) — Георгий Цховребов (94,7 кг)

Полусредний вес: Дуглас де Оливейра (77,3 кг) — Тамерлан Хаджимуратов (77,6 кг)

Полулёгкий вес: Бахтияр Оразгельдыев (66 кг) — Мавлет Амиров (66,1 кг)

Средний вес: Роман Жомарт (84,5 кг) — Жозеф Хенл (84 кг)

Легчайший вес: Джейхун Годжали (60,1 кг) — Мейрбек Тулегенов (61,7 кг).



Напомним, ранее у Хирамагомедов возникли проблемы с вылетом из России из-за задолженности по кредиту. Позже стало известно, что долг он погасил и отправился в Актау с задержкой. По этой причине боец взвесится немного позже.