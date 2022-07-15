«Пити Пэн, спасибо за два рубина». Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна. Видео

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, поблагодарив UFC за чемпионский пояс с традиционными рубинами.



«Я думал, что в UFC не любят меня и потому сначала дали мне ненастоящий пояс, без рубинов, как ненастоящему чемпиону. Но оказалось, что это не так. Спасибо Дане Уайту и всем в промоушене за то, что починили мой пояс, спасибо Пити Пэну (Петру Яну. — Прим. «Чемпионата») за 2 рубина», — подписал видео Стерлинг.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:

Ян и Стерлинг встречались на турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу.