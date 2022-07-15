«На все деньги». Пётр Ян показал, как отдыхает с женой. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает с женой.
«На все деньги. Кайфует», — подписал фотографию Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, в последнем бою Пётр встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей, благодаря чему Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу россиянина. Ранее Стерлинг подшутил над Яном, поблагодарив UFC за чемпионский пояс с традиционными рубинами.
Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха:
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