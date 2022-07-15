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«Давайте выясним, у кого лучше». Физиев пошутил по поводу перелома носа у себя и Гэтжи

«Давайте выясним, у кого лучше». Физиев пошутил по поводу перелома носа у себя и Гэтжи
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10-й номер рейтинга лёгкого веса UFC Рафаэль Физиев разместил новый пост в своих социальных сетях, где пошутил по поводу недавно перенесённой операции на носу. Физиев получил перелом носа во время поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC Вегас 58.

«Идеально. Давайте выясним, у кого операция на носу прошла лучше», — написал Физиев, добавив к посту коллаж из своего фото и снимка американского бойца ММА Джастина Гэтжи, который недавно также перенёс операцию по исправлению формы носа, который он сломал во время занятий борьбой.

Напомним, ранее Физиев заявлял, что хотел бы провести бой с Гэтжи.

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