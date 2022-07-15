Лечащий врач Емельяненко: 100 процентов, что Александра допустят к бою с Дациком

Лечащий врач российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко рассказал о текущем состоянии спортсмена.



«На данный момент состояние Александра Емельяненко потрясающее. Если мы говорим об этом на фоне того, что было раньше. По прошествии полутора месяцев, когда идёт интенсивная медикаментозная поддержка, можно сказать, что это два совершенно разных человека. Курс включает в себя целый комплекс услуг: сосудистая терапия, нейрометаболическая терапия, физиотерапия. У нас с коллегами, врачами разных специальностей, комплексный подход.



Самое главное – добиться результата. Во-первых, надо вывести человека из того тяжёлого состояния. Во-вторых, подготовить его к предстоящим поединкам. Александр уже начал интенсивнее заниматься общефизической и боевой подготовкой.



Наши прогнозы основаны на тех результатах, которые мы видим. Если всё будет продолжаться именно так, Александр продолжит готовиться в Екатеринбурге, то мы увидим совершенно другого Александра Емельяненко. Не того, которого видели полгода назад. Да и сам Александр уже видит результат от этой терапии.



Если всё будет продолжаться так же, как и сейчас, то 100 процентов, что его допустят к бою. Мы бы сами не рекомендовали выходить на поединок, если бы видели какие-то негативные результаты. В любом случае по итогам лечения любой врач даёт рекомендации. То же самое сделаем и мы. А следовать ли этим рекомендациям — личное дело пациента», — приводит слова врача «Матч ТВ».



В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться 24 сентября. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу праздновал Монсон.