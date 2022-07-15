Disney поднимет стоимость подписки на просмотр UFC на 43 процента

Компания Disney поднимет плату за подписку ESPN+ на 43 процента, сообщает Bloomberg. По информации источника, после того как корпорация подняла цену подписки на просмотр событий UFC до $ 74,99, последует и повышение цены на подписку на ESPN+, который транслирует большинство мероприятий организации.
Ежемесячная стоимость подписки вырастет с $ 6,99 до $ 9,99. Стоимость годовой подписки вырастет с $ 66,99 до $ 99,99.
Изменения в ценовой политике Disney должны вступить в силу с 23 августа.
Таким образом, учитывая годовую абонентскую плату в $ 99,99 и ещё 13 мероприятий, которые проходят по системе pay-per-view со стоимостью в $ 74,99, годовая стоимость просмотра всех мероприятий UFC в США составит без учёта скидок $ 1 тыс.
Disney владеет 80 процентами акций ESPN.
- 15 июля 2022
-
21:55
-
20:51
-
19:47
-
18:44
-
17:18
-
16:58
-
16:24
-
16:05
-
15:49
-
15:18
-
14:53
-
14:33
-
13:54
-
13:47
-
13:11
-
12:16
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:48
-
10:13
-
09:58
-
09:28
-
09:19
-
08:09
-
07:45
-
06:59
-
00:55
- 14 июля 2022
-
23:06
-
22:00
-
20:55
-
19:55
-
18:59
-
18:40
-
18:17