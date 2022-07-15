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Disney поднимет стоимость подписки на просмотр UFC на 43 процента

Disney поднимет стоимость подписки на просмотр UFC на 43 процента
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Компания Disney поднимет плату за подписку ESPN+ на 43 процента, сообщает Bloomberg. По информации источника, после того как корпорация подняла цену подписки на просмотр событий UFC до $ 74,99, последует и повышение цены на подписку на ESPN+, который транслирует большинство мероприятий организации.

Ежемесячная стоимость подписки вырастет с $ 6,99 до $ 9,99. Стоимость годовой подписки вырастет с $ 66,99 до $ 99,99.

Изменения в ценовой политике Disney должны вступить в силу с 23 августа.

Таким образом, учитывая годовую абонентскую плату в $ 99,99 и ещё 13 мероприятий, которые проходят по системе pay-per-view со стоимостью в $ 74,99, годовая стоимость просмотра всех мероприятий UFC в США составит без учёта скидок $ 1 тыс.

Disney владеет 80 процентами акций ESPN.

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