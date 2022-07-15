Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье исполнит одну из ролей в телесериале «Воин», который находится в разработке компаниями Paramount+ и Lionsgate, сообщает MMAFighting. Кормье сыграет одного из главных бойцов сериала.



Сериал будет основан на одноимённом фильме 2011 года. Всего в первом сезоне шоу планируется 10 серий.



По словам режиссёра оригинального фильма Гэвина О’Коннора, Кормье сыграет в телесериале недавно завершившего карьеру бойца, который завоевал титулы в двух весовых категориях, но сейчас столкнулся с последствиями потери жены из-за рака — он остался отцом-одиночкой с огромными долгами по медицинским счетам.



Кормье завершил карьеру в UFC в 2020 году, работает комментатором турниров на ESPN и ведёт собственный канал на YouTube.



Для Кормье эта роль станет дебютом в кино.

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