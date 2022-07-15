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Дмитрий Бикрёв победил Руслана Колодко и защитил титул AMC Fight Nights

Дмитрий Бикрёв победил Руслана Колодко и защитил титул AMC Fight Nights
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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв защитил титул чемпиона AMC Fight Night в полусреднем весе. В поединке с Русланом Колодко, который прошёл на турнире AMC Fight Night 137, Бикрёв встречался с белорусским бойцом Русланом Колодко.

Бой продлился все запланированные пять раундов и завершился победой Бикрёва раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Бикрёв провёл 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед, трижды потерпел поражение, и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Для Колодко это поражение стало 10-м в карьере и первым в лиге AMC Fight Nights. Всего на счету Руслана 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед.

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