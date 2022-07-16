Вагабов нокаутировал Бархударяна и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Давида Бархударяна и сохранил титул чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе.



В концовке третьей пятиминутки Вагаб лоукиком сбил с ног Давида, но финишировать его не сумел. В четвёртом раунде он снова попал в область колена левой ноги Бархударяна. Тот повалился на землю, но сдаваться отказался и потребовал от Вагабова продолжать его бить, пока судья не остановит бой. В итоге чемпион в маунте наносил удары и ждал решения судьи, которое не заставило себя долго ждать.



Вагабов одержал 30-ю победу в 32 поединках в ММА. Он один раз потерпел поражение, ещё один бой был сведён к ничейному исходу.



Бархударян потерпел пятое поражение в 19 боях.

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