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Вагабов нокаутировал Бархударяна и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Вагабов нокаутировал Бархударяна и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights
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Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Давида Бархударяна и сохранил титул чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе.

В концовке третьей пятиминутки Вагаб лоукиком сбил с ног Давида, но финишировать его не сумел. В четвёртом раунде он снова попал в область колена левой ноги Бархударяна. Тот повалился на землю, но сдаваться отказался и потребовал от Вагабова продолжать его бить, пока судья не остановит бой. В итоге чемпион в маунте наносил удары и ждал решения судьи, которое не заставило себя долго ждать.

Вагабов одержал 30-ю победу в 32 поединках в ММА. Он один раз потерпел поражение, ещё один бой был сведён к ничейному исходу.

Бархударян потерпел пятое поражение в 19 боях.

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