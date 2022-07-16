Отец Фьюри: бой с Усиком похож на попытку вытащить угря из холодной воды

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал предстоящий бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
«Думаю ли я, что план Джошуа от этих так называемых новых тренеров сработает? Не с таким человеком, как Усик. Усик особенный боец. Он очень талантлив. Вы должны обращать внимание на детали. Маленькая деталь может победить такого человека, как Усик.
Сейчас у Джошуа проблема посерьёзнее, чем в прошлый раз, потому что Усик знает его. Он знает свои сильные стороны, знает, как сильно может бить, что у него получается лучше всего, а что нет. Команда Усика будет работать над вещами, которые Энтони не делает. Это проблема, трудная задача.
Бой с Усиком похож на попытку вытащить угря из холодной воды. Он скользкий, двигается повсюду. Он неудобен для всех», — приводит слова Джона Фьюри DAZN.
Напомним, в первом бою Усик одержал победу над Джошуа. Второй бой состоится 20 августа.
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