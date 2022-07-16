Артур Бетербиев рассказал о перенесённой операции. Фото

Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о перенесённой операции. По словам Бетербиева, она прошла успешно. Боец уже выписался и начал процесс восстановления.



«Во время крайней подготовки я получил травму, но всё равно смог продолжить тренировочный лагерь, чему я очень рад. Пока был в Москве, пошёл на операцию.

Очень порадовал сервис и доброжелательное отношение персонала больницы. Отдельное спасибо доктору Артышу Вячеславовичу Ондару! Теперь буду восстанавливаться и скоро вернусь к тренировкам», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: