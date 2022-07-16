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Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию из тренажёрного зала. На снимке также присутствует тренер Хамзата Андреас Майкл.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Их бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде. В общей сложности в активе Хамзата 11 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он праздновал победу.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

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