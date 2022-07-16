Эдди Хирн намерен организовать бой Бивола с Буатси

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал о намерении организовать бой своего клиента с представителем Великобритании Джошуа Буатси.
«У нас есть право запросить альтернативный бой. Заявку о соответствующем исключении мы намерены подать в WBA. У нас нет каких-либо проблем с тем, чтобы провести поединок с Хильберто Рамиресом, но у нас уже были планы на бой с Джошуа Буатси в октябре. Так что мы обсудим это с WBA», — приводит слова Хирна BoxingScene со ссылкой на его выступление на DAZN.
Ранее комитет по чемпионатам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) распорядился провести бой между Биволом и претендентом номер один мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 16 июля 2022
-
11:56
-
11:35
-
10:52
-
10:12
-
09:43
-
04:58
-
02:37
-
00:43
- 15 июля 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:55
-
20:51
-
19:47
-
18:44
-
17:18
-
16:58
-
16:24
-
16:05
-
15:49
-
15:18
-
14:53
-
14:33
-
13:54
-
13:47
-
13:11
-
12:16
-
12:04
-
11:27
-
11:12
-
10:48
-
10:13
-
09:58
-
09:28
-
09:19
-
08:09