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Эдди Хирн намерен организовать бой Бивола с Буатси

Эдди Хирн намерен организовать бой Бивола с Буатси
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал о намерении организовать бой своего клиента с представителем Великобритании Джошуа Буатси.

«У нас есть право запросить альтернативный бой. Заявку о соответствующем исключении мы намерены подать в WBA. У нас нет каких-либо проблем с тем, чтобы провести поединок с Хильберто Рамиресом, но у нас уже были планы на бой с Джошуа Буатси в октябре. Так что мы обсудим это с WBA», — приводит слова Хирна BoxingScene со ссылкой на его выступление на DAZN.

Ранее комитет по чемпионатам Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) распорядился провести бой между Биволом и претендентом номер один мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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