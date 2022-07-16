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Брайан Ортега намерен подняться в лёгкий вес ради боя с Оливейрой

Брайан Ортега намерен подняться в лёгкий вес ради боя с Оливейрой
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Американский боец UFC Брайан Ортега, выступающий в полулёгком дивизионе, не исключил, что в будущем поднимется в лёгкий вес ради поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это был бы отличный бой. Он действительно крутой засранец. Этот парень сейчас в ударе. Я рад за него, потому что достижения его мотивируют. Он проигрывал и проигрывал. Казалось, все забыли о нём. Но вот он поднялся в другой вес и стал там доминировать. Сколько уже? Десять побед подряд? Один раз защитил пояс. Потом ещё раз. Это мотивирует. Для меня было бы честью разделить октагон с бойцом, который выступает на таком уровне», — приводит слова Ортеги издание MMA Junkie.

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