«Секретное фото с подготовки Дацика». Александр Емельяненко разместил новый пост
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав фотографию своего будущего соперника Вячеслава Дацика.
«Секретное фото с подготовки Дацика», — подписал снимок Емельяненко.
В настоящее время Александр усиленно готовится к поединку с Вячеславом. Ранее стало известно, что бойцы сразятся 24 сентября. Противостояние пройдёт по правилам бокса.
В последний раз Емельяненко проводил бой с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил на голых кулаках и завершился победой Александра решением судей. Дацик в последнем поединке техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву.
Александр Емельяненко: продолжаем набирать форму:
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