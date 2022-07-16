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«Секретное фото с подготовки Дацика». Александр Емельяненко разместил новый пост

«Секретное фото с подготовки Дацика». Александр Емельяненко разместил новый пост
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав фотографию своего будущего соперника Вячеслава Дацика.

«Секретное фото с подготовки Дацика», — подписал снимок Емельяненко.

В настоящее время Александр усиленно готовится к поединку с Вячеславом. Ранее стало известно, что бойцы сразятся 24 сентября. Противостояние пройдёт по правилам бокса.

В последний раз Емельяненко проводил бой с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил на голых кулаках и завершился победой Александра решением судей. Дацик в последнем поединке техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву.

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