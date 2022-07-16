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Полный кард турнира UFC Лонг-Айленд: Ортега — Родригес, Салихов — Джинлианг и другие бои

Полный кард турнира UFC Лонг-Айленд: Ортега — Родригес, Салихов — Джинлианг и другие бои
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В ночь с 16 на 17 июля мск в Элмонте (Нью-Йорк) состоится турнир UFC Лонг-Айленд. В главном бою спортивного шоу сразятся представитель США Брайан Ортега и мексиканец Яир Родригес, выступающие в полулёгком весе. В основном карде турнира выступит также россиянин Муслим Салихов. Ему будет противостоять Ли Джинлианг из Китая.

UFC Лонг-Айленд. Основной кард

Брайан Ортега — Яир Родригес
Мишель Уотерсон-Гомез — Аманда Лемос
Ли Джинлианг — Муслим Салихов
Мэтт Шнелл — Су Мудаэрцзи
Шейн Бургос — Чарльз Жорден
Лорен Мёрфи — Миша Тейт

Предварительный кард

Пунахеле Сориано — Далча Лунгиамбула
Рики Симон — Джек Шор
Билл Алджео — Герберт Бёрнс
Дастин Джейкоби — Да Ун Джанг
Дуайт Грант — Дастин Штольцфус
Джессика Пенне — Эмили Дукоти

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