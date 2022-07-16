Полный кард турнира UFC Лонг-Айленд: Ортега — Родригес, Салихов — Джинлианг и другие бои

В ночь с 16 на 17 июля мск в Элмонте (Нью-Йорк) состоится турнир UFC Лонг-Айленд. В главном бою спортивного шоу сразятся представитель США Брайан Ортега и мексиканец Яир Родригес, выступающие в полулёгком весе. В основном карде турнира выступит также россиянин Муслим Салихов. Ему будет противостоять Ли Джинлианг из Китая.



UFC Лонг-Айленд. Основной кард



Брайан Ортега — Яир Родригес

Мишель Уотерсон-Гомез — Аманда Лемос

Ли Джинлианг — Муслим Салихов

Мэтт Шнелл — Су Мудаэрцзи

Шейн Бургос — Чарльз Жорден

Лорен Мёрфи — Миша Тейт



Предварительный кард



Пунахеле Сориано — Далча Лунгиамбула

Рики Симон — Джек Шор

Билл Алджео — Герберт Бёрнс

Дастин Джейкоби — Да Ун Джанг

Дуайт Грант — Дастин Штольцфус

Джессика Пенне — Эмили Дукоти

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