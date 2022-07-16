Хабиб встретился с Шавкатом Рахмоновым. Фото
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с казахстанским бойцом смешанных единоборств Шавкатом Рахмоновым.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
В настоящее время Хабиб находится в Актау (Казахстан), где сегодня, 16 июля, состоится совместный турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle FC, принадлежащей Нурмагомедову, и Naiza. В главном бою спортивного мероприятия встретятся россиянин Гамзат Хирамагомедов и Даурен Ермеков, представляющий Казахстан.
Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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