Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны. Видео

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео с тренировки. Пётр продемонстрировал, как отрабатывает тейкдауны.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны:
Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Алджэмейн тоже праздновал победу: Ян тогда доминировал на протяжении большей части боя, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок, после чего пояс отдали ему.
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