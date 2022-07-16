Гарсия: поставлю, что Джошуа выиграет в бою с Усиком

Американский боксёр Райан Гарсия, увлекающийся ставками, рассказал, что поставил бы на победу британца Энтони Джошуа в поединке с представителем Украины Александром Усиком.
«Я поставлю, что Джошуа выиграет в бою с Усиком. Можете поставить приблизительно 25.000 долларов», — сказал Гарсия на канале DAZN Boxing в YouTube.
Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на август этого года. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии авторитетного издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинцу — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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