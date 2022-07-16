Муслим Салихов показал финальный этап весогонки
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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов показал в своих социальных сетях, как он проводил финальный этап весогонки перед турниром UFC Лонг-Айленд.
Напомним, в рамках основного карда турнира Салихов проведёт бой с китайским бойцом Ли Джинлиангом.
На счету Салихова пять побед в UFC подряд. В последнем поединке он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Тринальдо. Позже он должен был встретиться с Мишелем Перейрой, однако снялся с турнира.
Что касается Ли Джинлианга, то в последнем поединке он уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в октябре прошлого года. Всего же на его счету 25 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений.
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