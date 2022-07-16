Брайан Ортега назвал величайшего полулегковеса в истории

Американский боец UFC Брайан Ортега, выступающий в полулёгком дивизионе, высказал мнение насчёт того, кого он считает величайшим полулегковесом в истории.



«Думаю, на данный момент это Жозе Альдо, потому что у него огромное количество защит титула. Я помню, я только начинал свою профессиональную карьеру, когда он перешёл в UFC из WEC. Тот факт, что он правил дивизионом столько лет, пока не проиграл Максу, говорит о многом», — приводит слова Ортеги MMA News.



Напомним, Брайан Ортега в следующем поединке встретится с Яиром Родригесом. Ранее Ортега выразил желание провести реванш с чемпионом лиги Александром Волкановски.



Всего на счету Ортеги 17 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Новость по теме Брайан Ортега намерен подняться в лёгкий вес ради боя с Оливейрой